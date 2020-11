L’Etat est en mesure d’accroître la capacité d’accueil des hôpitaux publics pour les patients du Covid-19

Le ministre de la Santé Faouzi Mahdi a déclaré, mercredi lors d’une séance d’audition tenue à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), que l’Etat est toujours en mesure d’accroître la capacité d’accueil des hôpitaux publics pour les patients du Covid-19, au vu de l’accélération de la propagation de la pandémie.

Lors d’une séance d’audition tenue par la commission parlementaire de la santé et des affaires sociales, qui a été consacrée à la présentation des derniers développements de la situation épidémiologique, Mahdi a affirmé que le ministère de la Santé n’a pas besoin, à l’heure actuelle, d’exploiter les moyens du secteur privé pour accueillir les patients du Coronavirus. Le département de la Santé est en mesure d’assurer, à lui seul, leur traitement, a-t-il fait savoir. Le ministre de la Santé a dans ce sens annoncé la création, d’ici un mois, de deux hôpitaux de campagne, le premier, à la foire de Kram à Tunis, d’une capacité de 100 lits de réanimation et 400 lits d’oxygène, le second à Sfax, d’une capacité de 18 lits de réanimation et 160 lits d’oxygène. Il a souligné, à ce propos, que le ministère de la Santé œuvrera à alléger la pression au niveau les services d’urgence, en fournissant les soins médicaux nécessaires à domicile aux patients du Covid-19, outre la mise à disposition des équipements médicaux adéquats, au profit du cadre médical et paramédical de la première ligne.

Il a par ailleurs reconnu que les mesures adoptées récemment dans le but de limiter la propagation du Coronavirus, n’avaient pas apporté les résultats escomptés, ce qui a nécessité l’adoption d’une nouvelle série de mesures, encore plus strictes.