Abdelhafidh à Washington: L’Etat tunisien renforcera son rôle social partout

Le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh a souligné, mercredi à Washington, l’intérêt que l’Etat tunisien accorde au renforcement de son rôle social dans tous les programmes et les politiques adoptés.

Le ministre, qui a pris part à un panel sur la protection sociale dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, tenu dans le cadre des réunions de printemps 2025 du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), du 21 au 26 avril à Washington, a présenté les résultats positifs réalisés par la Tunisie dans le domaine de la protection des catégories vulnérables, à travers la concrétisation des mécanismes et des programmes, notamment le programme de la sécurité sociale.

Il a, également, évoqué dans son intervention, les différentes mesures décidées, notamment celles liées à la protection des ouvriers licenciés pour des causes économiques et la création du fonds de protection sociale des ouvrières agricoles, a indiqué le ministère de l’Economie et de la planification dans un communiqué.

Le ministre de l’Economie et de la planification a, également, participé à la rencontre du groupe consultatif pour l’Afrique, en présence du Président de la BM, Ajay Banga. Cette rencontre a été consacrée à l’examen de certaines problématiques de développement, au niveau du continent, notamment celles liées à l’énergie, à l’infrastructure, à l’emploi, au secteur privé, ainsi que le rôle de la BM pour aider à les surmonter.

Abdelhafidh a, en outre, mis l’accent, lors de sa participation, à une conférence de haut niveau organisée par le Fonds de lutte contre les pandémies (pandemic Fund), sur l’importance de la coopération avec ce fonds, mettant en valeur son rôle dans la promotion du secteur de la santé.

Dans le même contexte, le ministre a souligné l’intérêt accordé par la Tunisie à garantir la réussite de la conférence internationale sur la seule santé (ou One Health), qui se tiendra au mois de juin 2025 en Tunisie avec la participation de plusieurs organisations internationales.

En marge des réunions, le ministre s’est réuni avec la Directrice exécutive adjointe du Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), kirstine Damkjaer

Les deux parties ont mis en exergue, le niveau de coopération existant, qui a permis de soutenir plusieurs projets, notamment, dans le domaine des achats publics et d’assistance technique, et elles ont également discuté des moyens de renforcer cette coopération dans d’autres domaines.

Au cours de la première journée, une séance de travail sur les politiques de développement régional a été organisée, au cours de laquelle des experts de la Banque mondiale ont présenté quelques expériences comparatives.

Dans ce contexte, le ministre a donné un aperçu, de nouvelles orientations du plan de développement en Tunisie, à la lumière de la nouvelle division territoriale et de ce qui a été approuvé sur la base de la Constitution, dans l’objectif de réaliser un développement réel, inclusif et équitable.