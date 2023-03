L’Ethiopie dénonce des accusations américaines « sélectives » sur le Tigré

Le gouvernement éthiopien a jugé mardi « sélectives » les accusations américaines sur les crimes de guerre commis durant les deux ans de conflit dans la région éthiopienne du Tigré, estimant qu’elles répartissaient de façon inéquitable les responsabilités.

Lundi soir, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, tout juste rentré d’Ethiopie, a accusé tous les belligérants – forces progouvernementales et rebelles – d’avoir commis des crimes de guerre, estimant que beaucoup de ces actes n’étaient pas « dus au hasard » ou « une conséquence indirecte de la guerre » mais « étaient calculés et délibérés ».

Mais il a aussi accusé en particulier l’armée fédérale éthiopienne et ses alliées (armée érythréenne et forces et milices de la région de l’Amhara) de crimes contre l’humanité – dont des « meurtres, viols et d’autres formes de violences sexuelles et de persécution » – sans mentionner à ce sujet les forces des autorités rebelles du Tigré.

« Le gouvernement d’Ethiopie n’accepte pas les condamnations générales contenues dans cette déclaration » américaine et dénonce « une approche (…) unilatérale et antagoniste », répond le ministère éthiopien des Affaires étrangères dans un communiqué, alors que les autorités rebelles du Tigré n’ont pas répondu aux sollicitations de l’AFP.