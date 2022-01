L’Éthiopie dénonce les prises de position du directeur de l’OMS sur le conflit au Tigré

Addis-Abeba demande à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’ouvrir d’une enquête contre son directeur, l’Éthiopien Tedros Gebreyesus. Elle l’accuse de menacer « l’intégrité » de l’OMS, et de parti pris pour le TPLF. Le directeur, lui-même originaire du Tigré, a plusieurs fois dénoncé en termes très forts le blocage de l’aide humanitaire dans cette région.

« Nulle part ailleurs dans le monde, nous assistons à un enfer comme au Tigré ». Quelques heures après que le directeur de l’OMS a tenu ces propos, très forts, l’Éthiopie a annoncé avoir saisi l’Organisation mondiale de la santé pour lui demander d’ouvrir une enquête contre lui.

Dans son communiqué diffusé jeudi soir, le gouvernement éthiopien accuse Tedros Gebreyesus de « forfaiture », « violation de sa responsabilité légale et professionnelle ». Addis-Abeba l’accuse d’« ingérence dans les affaires intérieures de l’Éthiopie » et ni plus ni moins que d’être un « membre actif » du TPLF, classé comme « terroriste » par l’Éthiopie. Le directeur de l’OMS est même accusé par son pays de fournir au mouvement « un soutien financier et technique ».

Ces accusations interviennent alors que l’OMS doit se réunir la semaine prochaine pour entériner la reconduction de Tedros Gebreyesus pour un second mandat de cinq ans à la tête de l’organisation. Une démarche qui ressemble, selon un observateur, à une « tentative de faire dérailler » sa reconduction au dernier moment.