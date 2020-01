L’Etoile du Sahel renforce ses rangs par le milieu algérien du NAHD, Mouaki Dadi Al Houcine

L’Etoile Sportive du Sahel a annoncé mardi, avoir engagé le milieu de terrain offensif du club algérien Nasr Athlétic Hussein Dey, Mouaki Dadi Al Houcine, pour deux saisons et demie.

Le joueur algérien va rejoindre son coéquipier du NAHD, l’attaquant Radhaoune Zardoum qui aégalement signé pour trois saisons et demie avec le club sahelien au cours du mercato d’hiver qui sera cloturé le 31 janvier à minuit.

L’effectif étoilé rappelle-t-on comprend deux autres joueurs algériens, l’attaquant Karim Laaribi et le milieu défensif Slim Boukhanchouch.