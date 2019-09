L’Etoile et l’US Monastir dos à dos (0-0)

L’Etoile du Sahel a été accrochée par l’US Monastir (0-0), dans le derby sahélien disputé dimanche après-midi au stade de Hammam-Sousse, en retard de la deuxième journée du championnat de Tunisie de la Ligue 1 professionnelle de football.

Les étoilés vice-champions sortant, qui comptent un match en moins face au CS Chebba, occupent la 9e place du classement général et les usémistes sont deuxièmes exaequo avec le nouveau promu, l’AS Soliman (4 pts).

Le dernier match en retard de la journée entre l’Espérance ST et le CA Bizertin sera désigné ultérieurement.

Dimanche 1er septembre

A Hammam-Sousse

ES Sahel 0

US Monastir 0

Déjà joués

Mercredi 28 août

Au Bardo à huis clos

Stade Tunisien 0

CS Chebba 0

A Hammam-lif

CS Hammam-Lif 0

Club Africain 1

A Menzel Bouzelfa

AS Soliman 1

US Tataouine 1

A Sfax huis clos

CS Sfaxien 1

ES Metlaoui 0

Jeudi 29 août

A Kairouan

JS Kairouan 1

US Ben Guerdane 0

Classement: PTS J g n p bp bc diff

1.Club Africain 6 2 2 0 0 4 0 +4

2.AS Soliman 4 2 1 1 0 3 2 +1

-.US Monastir 4 2 1 1 0 2 1 +1

4.Espérance ST 3 1 1 0 0 2 1 +1

5.JS Kairouan 3 2 1 0 1 2 0 +3

-.CS Sfaxien 3 2 1 0 1 2 2 0

7.CS Chebba 1 1 0 1 0 0 0 0

8.US Tataouine 1 2 0 1 1 1 2 -1

9.ES Sahel 1 1 0 1 0 0 0 0

-Stade Tunisien 1 2 0 1 1 0 3 -3

10.CA Bizertin 0 0 0 0 0 0 0 0

-.US Ben Guerdane 0 1 0 0 1 0 1 -1

-.CS Hammam-Lif 0 1 0 0 1 0 1 -1

-.ES Metlaoui 0 1 0 0 1 0 1 -1