L’Etoile pour retrouver une dynamique de victoires, le CA pour se réconcilier avec ses supporters

Le stade olympique de Sousse accueillera demain jeudi, le clasico en retard de la 4e journée (Groupe A) de la première phase du championnat de la Ligue 1 du football professionnel qui opposera à partir de 15H30, l’Etoile du Sahel au Clubs africain.

Un clasico au cours duquel l’ES Sahel, 2e avec 6 points après trois journées disputées, tentera de retrouver une dynamique de victoires, en allant chercher un 3e succès de manière à conforter le capital confiance du groupe avant un déplacement périlleux à venir au Maroc pour affronter l’AS FAR à l’occasion du second tour préliminaire retour de la Ligue des champions d’Afrique, adversaire qu’elle avait battu le week-end dernier à Sousse 1-0.

Le club de la Perle du Sahel profitera également d’un ascendant psychologique sur le Club africain que ne l’avait pas battu depuis 2018 et avec qui les douze dernières confrontations directes s’étaient soldées par 7 victoires et 5 nuls.

De son côté, le Club africain, 5e avec 4 points, se trouve devant l’obligation de la gagne notamment après le nul concédé en championnat devant l’EGS Gafsa et la défaite en Ethiopie devant le BAhir Darr 0-2 pour le compte du second tour préliminaire aller de la coupe de la CAF.

