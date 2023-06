L’Europe face à la stratégie anti-migratoire de Saied

Le gouvernement tunisien est en train d’élaborer un plan de coopération avec l’Union européenne en matière de gestion des migrations, malgré les condamnations par l’UE des mesures jugées autoritaires prises par le président tunisien Kais Saied au cours des deux dernières années.

Selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, plus de 75 000 immigrants africains sont arrivés sur les côtes européennes par des voies illégales en 2023. L’Italie, qui concentre le plus grand nombre d’arrivées, a accueilli plus de 56 000 migrants, dont environ 27 000 sont passés par la Tunisie qui sert de point de départ à la fois pour les immigrants d’Afrique subsaharienne et, depuis peu, pour les Tunisiens eux-mêmes.

« Ces deux dernières années ont été marquées par une forte augmentation des arrivées de migrants en provenance de Tunisie, en particulier vers l’Italie. Par rapport aux années précédentes, les Tunisiens ne formaient pas un groupe démographique important lorsqu’il s’agissait de migrants tentant de fuir vers l’Europe, mais depuis 2020, ils figurent de plus en plus dans la démographie des migrants », a déclaré Kelly Petillo, coordinatrice du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord au Conseil européen des relations étrangères.

Elle a déclaré à The Media Line que les principales raisons qui poussent les Tunisiens à partir sont liées à l’effondrement économique dont leur pays est témoin. « Cette situation s’est aggravée au cours des dix dernières années, depuis le printemps arabe, et s’est encore intensifiée depuis la pandémie », a-t-elle ajouté.

Elle n’en demeure pas moins que l’Europe a tout intérêt à garder la Tunisie comme alliée. Outre la question des migrants, la guerre russo-ukrainienne a obligé l’Europe à rechercher d’autres sources d’énergie, la Russie étant l’un des principaux fournisseurs.

« Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine, les puissances européennes ont choisi de se concentrer sur les aspects du recul démocratique de la Tunisie qui ont un impact plus direct sur leurs propres frontières, tels que l’augmentation des migrations et la garantie d’autres sources d’énergie pour réduire la dépendance à l’égard de la Russie », a déclaré James Trigg, analyste principal pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Pour le président Saied, il s’agit d’une excellente occasion de gagner en légitimité internationale et de recevoir une aide financière.

Silvia Boltuc, directrice générale de SpecialEurasia, explique que ce scénario d’aide de l’Europe à des pays où les droits de l’homme sont discutables et les normes démocratiques moins strictes pour stopper les flux migratoires a un précédent.

« Ce ne serait pas la première fois pour l’Europe. Voyez par exemple l’Azerbaïdjan et la Turquie, deux pays qui ont soulevé des préoccupations en matière de droits de l’homme, mais qui représentent deux des principaux partenaires de l’Europe », a-t-elle déclaré à The Media Line, ajoutant que de nombreux pays africains sont loin des normes démocratiques européennes.

« M. Saied essaie probablement de rejoindre d’autres dirigeants régionaux comme M. Erdogan en utilisant les impératifs de l’Europe en matière de réduction de la migration pour s’assurer un soutien financier et d’autres garanties, a déclaré , ajoutant qu’il utilisera probablement cela pour débloquer l’aide du Fonds monétaire international (FMI) et d’autres soutiens économiques.

Eviter le scénario libyen

Mais la première ministre italienne , Giorgia Meloni, l’un des acteurs européens les plus intéressés par une coopération avec Saied, « a déjà montré qu’elle était prête à demander au FMI d’assouplir certaines exigences concernant les réformes qu’il a demandées à la Tunisie de mettre en œuvre en échange d’un soutien, si cela peut aider à contenir l’immigration en provenance de la Tunisie », a noté Petillo.

Boltuc a souligné le récent naufrage de la Grèce, qui, selon elle, a montré l’urgence de trouver un compromis qui jette les bases de la stabilisation de ces pays. « Ces mesures devraient être accompagnées de politiques de développement économique et démocratique de ces pays et de mécanismes de contrôle clairs afin que le blocage des migrants ne se traduise pas par une situation telle que celle qui s’est produite en Libye », a-t-elle souligné.

Boltuc estime que la rhétorique de Saied à l’égard des immigrés lui sert deux objectifs. D’une part, elle pourrait lui permettre de montrer son sérieux dans la lutte contre ce phénomène en Europe. Deuxièmement, elle pourrait contribuer à attirer l’attention locale sur les menaces extérieures, ce qui pourrait détourner l’attention du public interne de l’échec de l’économie et des problèmes intérieurs critiques.

Mais Trigg estime que la deuxième hypothèse est la plus plausible. « Il est plus probable que M. Saied cherche à maintenir et à renforcer le soutien des éléments nationalistes de sa base avec une rhétorique populiste et anti-migrants plutôt que de chercher à utiliser les flux migratoires comme arme ou à s’attirer les faveurs des dirigeants européens », a-t-il déclaré.

Quoi qu’il en soit, Boltuc a expliqué que le plan de gestion des migrations reposait sur deux piliers principaux : l’amélioration de la collaboration avec les pays partenaires et le renforcement des mesures opérationnelles en matière de recherche, de sauvetage et de procédures de retour, ainsi que l’instauration d’une solidarité volontaire plus fluide et plus rapide.

« Il ne s’agit pas seulement de lutter contre les migrations en combattant le trafic de migrants et la traite des êtres humains et en renforçant la gestion des frontières, mais aussi d’améliorer la coordination des activités au niveau européen », a-t-elle déclaré.

Mais Armin Osmanovic, représentant régional pour l’Afrique du Nord de la fondation Rosa Luxemburg Stiftung basée à Tunis, pense que le plan ne servira pas à stopper la migration.

« Je pense que le plan ne changera rien à la situation générale. Les routes migratoires changeront, mais nous ne pouvons pas arrêter les gens, nous ne faisons que contribuer à plus de souffrance ailleurs », a-t-il déclaré.