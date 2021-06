Lever de l’interdiction de voyage des frères Karoui

Mohsen El-Dali, substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis et chef de l’Unité de l’information et de la communication a révélé que le juge d’instruction au Pôle judiciaire financier, chargé d’examiner le cas du président du parti Kalb tounes, Nabil Karoui et son frère, Ghazi Karoui, a décidé hier de lever l’interdiction de voyage qui leur était imposée.

- Publicité-

Al-Dali a expliqué que la décision de lever l’interdiction de voyager était basée sur «l’expiration de la période maximale», la loi de juillet 2017 fixée à 14 mois.

Il est à noter que le juge d’instruction au Pôle Judiciaire Financier avait décidé au cours du mois de juillet 2019 d’interdire les déplacements aux frères Karoui et de geler leurs fonds.

Le 15 juin, la Cour de cassation a rendu un arrêt annulant la décision de prolonger la détention de Nabil Karoui et autorisé sa libération.