L’ex-coach de l’Espérance, Mouine Chaabani, signe avec le club égyptien Port Said, pour une saison

L’ ancien entraîneur de l’Espérance Sportive de Tunis, Mouine Chaabani, s’est engagé avec le club égyptien SC Port Said pour une saison, annonce le club sur sa page officielle facebook.

- Publicité-

» Le conseil d’administration du club a recruté le prestigieux entraineur Tunisien à la tête du staff technique de l’équipe première a indiqué le club, précisant que Chaabani est accompagné de son compatriote et adjoint, Majdi Traoui.

Le technicien tunisien (40 ans) va entrainer la troisième équipe depuis le début de sa carrière d’entraîneur, après avoir dirigé le CS Hammam-lif, puis l’Espérance Sportive avec laquelle il a réaliseé une performance exceptionnelle en remportant la Ligue des champions d’Afrique en 2018 et 2019 et trois doublés consécutifs (coupe et championnat) en 2019, 2020 et 2021.

Le SC Port Said a terminé la saison dernière, le championnat d’Egypte à la cinquième place et disputera la coupe de la confédération africaine de football.