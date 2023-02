L’ex ministre des AE Ounaïes réprouve les propos de Saied sur les Subsahariens

L’ex-ministre des Affaires étrangères Ahmed Ounaïes a déclaré, ce dimanche, que tous les pays africains sont « frères » et que la Tunisie était le fer de lance de la lutte contre la discrimination et l’Apartheid dans le continent.

« On est tous des Africains. L’Afrique est née ici et nos liens de fraternité sont au-dessus de toute considération. Les Africains sont des humains qui ont des droits et une dignité à préserver », a-t-il ajouté sur Mosaïque FM.

Ounaïes a considéré que le communiqué publié par l’Union africaine sur la situation des migrants de nationalités subsahariennes est un « précédent », d’autant que la Tunisie a toujours apporté son appui aux causes africaines. « Nos frères africains ont fait pareil quand la Tunisie a été victime d’agressions d’Israël, de la Libye et de l’Algérie.

L’ancien diplomate a ainsi critiqué les récentes déclarations du président de la République, Kais Saïed, à l’égard des communautés subsahariennes en Tunisie. Il a souligné que les ministres de l’Éducation, de l’Intérieur et des Affaires étrangères ont tenté d’apporter des explications aux représentants de ces migrants.