L’exception tunisienne : la démocratie n’est pas considérée comme allant de soi

Bien avant son accession à la magistrature suprême de la Tunisie, Kais Saied avait fait campagne sur un programme anti-establishment qui attaquait le système des partis et le parlement, et promettait de rendre le pouvoir au peuple. Depuis son entrée en fonction, cependant, il a saisi toutes les occasions de supprimer toutes les contraintes à son pouvoir, estime Inside Arabia, le magazine d’analyse en ligne sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Ill ajoute que le populisme tend à être anti-institutionnel, plutôt que carrément anti-démocratique, Il abhorre toute forme de division du pouvoir et s’efforce de renforcer l’exécutif en revendiquant un lien direct entre « le peuple » et le leader élu ».

De surcroît, si Saied canalise la fureur anti-establishment et n’hésite pas à affirmer que ses ennemis politiques brûlent le pays, il n’y a eu jusqu’à présent aucun signe de désignation de boucs émissaires pour les minorités précaires. Dans le populisme, le déclin de la nation et la perte de la grandeur sont invariablement imputés à un tiers extérieur, même intime.

Les problèmes intérieurs étaient rarement attribués à un « autre » extérieur ou intérieur malfaisant. Cela peut s’expliquer en partie par le manque historique d’implication extérieure dans les affaires tunisiennes, par rapport aux autres pays du monde arabe. Cela reflète également des tensions profondément ancrées dans la politique démocratique.

Deux narratifs

Deux types de narratifs qui sont avancés concernant la Tunisie. Le premier affirme que la révolution avait échoué parce qu’elle avait été détournée par les élites côtières ou les islamistes. Dans un cas comme dans l’autre, elle devait être restaurée, que ce soit par des moyens démocratiques ou non.

Le deuxième type de récit dirige la frustration contre l’état des choses vers l’intérieur. « Nous, les Tunisiens, sommes corrompus et violents », me disaient souvent les jeunes et les moins jeunes. « Nous ne sommes pas prêts pour la démocratie » semblait être l’implication souvent non exprimée. Il s’agit là d’un autre aspect sombre de la condition postcoloniale : un sentiment lancinant d’infériorité. Il reflète également la propagande persistante de décennies de dictature. Mais, quelque chose d’autre est également révélé : une anxiété fondamentalement démocratique : le peuple peut-il se gouverner lui-même ?

Saied canalise deux désirs concurrents et populaires : le désir de réaliser le véritable potentiel de la révolution, et le désir de retourner au confort du silence autoritaire. Pourtant, croire que donner un pouvoir débridé à un seul homme est le moyen de sortir du labyrinthe démocratique n’est pas moins une illusion que l’idée que, d’une manière ou d’une autre, supprimer les immigrants ramènera à un âge d’or. La dictature ne résout pas les problèmes de la démocratie. Au mieux, elle ne fait que les masquer pour un temps, souligne Inside Arabia.

Des peurs démocratiques « vivaces !

Le populisme tunisien n’est pas exceptionnel, et encore moins périphérique par rapport aux grandes tendances mondiales, mais il révèle plutôt les tensions durables de la démocratie qui restent occultées dans les démocraties plus établies. Dans les endroits où la démocratie n’est pas considérée comme allant de soi, les gens n’ont pas encore acquis la confiance en eux-mêmes pour externaliser toutes leurs impulsions sombres sur un autre imaginaire. Ce que Saied représente n’est rien de moins que la terreur de la condition démocratique : la crainte qu’individuellement et collectivement, nous, le peuple, ne soyons pas à la hauteur de la tâche de nous gouverner. Cette angoisse est rarement reconnue par les défenseurs de la démocratie et est donc d’autant plus facilement exploitée par les tyrans en puissance.

Et Inside Arabia de commenter encore :

« La force de la société civile tunisienne et, surtout, l’effondrement économique imminent, signifient probablement que les jours de Saied sont comptés. Si et quand la démocratie revient, ses champions à l’intérieur et à l’extérieur de la Tunisie doivent être plus lucides sur ses contradictions inhérentes »

Il n’y a pas lieu de tomber dans la tendance à faire du populisme et de ses partisans des boucs émissaires. Le populisme canalise des peurs démocratiques vivaces : la peur que des étrangers corrompent la pureté du peuple, la peur que les dirigeants élus dévorent le peuple, et enfin la peur du peuple lui-même. « Nous portons tous ces peurs en nous, et nous devons les reconnaître afin de les affronter », conclut Inside Arabia.