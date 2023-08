On peut bien sûr dire que Kais Saïed ne faisait encore que son « Omar Al Farouk », ou qu’il s’adonnait simplement à son bain de foule indispensable pour sa popularité et son populisme. Il n’en demeure pas moins vrai que les visites, dites inopinées, d’un chef de tout l’Etat et d’un Exécutif unitaire, qui est loin d’être lent à la détente lorsqu’il s’agit de renvoyer des responsables, sont nécessaires dans un pays comme la Tunisie où l’autorité de l’Etat commence à reprendre après deux décennies de laisser-aller à tous les niveaux de responsabilités.

– Al Farouk ou César ?

Hier encore, Kais Saïed revenait à son ancien quartier de l’Ariana. Tout aussi laconique que César, il aurait pu reprendre son célèbre « veni, vidi, vici » qui peut être traduit par « je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu ». On ne sait cependant pas si Saïed vaincra le phénomène des étals anarchiques, répandu dans toutes les villes du pays et presque toutes les grandes artères de la capitale et des grandes agglomérations environnantes. Une campagne nationale pour les éradiquer avait été lancée par son ministre de l’Intérieur, et le chef de l’Exécutif unitaire était certainement venu prendre connaissance de l’état des lieux et vérifier si Kamel Feki avait fait correctement son travail. D’autres ministres de l’Intérieur, et même d’autres présidents avant lui, s’y étaient essayés. Chassez le naturel de l’après dite révolution, il revenait cependant toujours au galop.Hier mercredi, en effet, Kais Saïed essayait de raisonner les marchands ambulants qui ont été dégagés de la principale rue marchande de l’Ariana, en leur promettant de les regrouper dans un autre endroit. Il s’était baladé dans certains commerces de la ville, pour se rendre compte, de visu, que les pénuries de pain, de café, de riz et de sucre persistaient malgré les mesures prises par sa ministre du Commerce. Droit dans ses bottes, il mettait encore ces pénuries sur le dos des autres, alors que des informations sur des céréaliers en rade à Radès attendaient encore paiement n’étaient pas démenties, et qu’un seul céréalier russe déchargeait hier à Sfax. Des dits, comploteurs en café, sucres et autres denrées, avaient été mis en détention et le sont encore, et les pénuries persistent.

– « مناش قطاع أرزاق », nous répondait en aparté un de ses ministres