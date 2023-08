L’exode des cerveaux  n’est pas un problème, dixit Hichem Ben Fadhl

Hichem Ben Fadhl, président de l’association FinTech, est d’avis que l’exode des cerveaux tunisiens ne constitue pas un problème, notant que les tunisiens possèdent de grandes qualifications pour exercer en Europe.

Dans des déclarations jeudi 3 août à Radio Express FM, Hichem Ben Fadhl a soutenu « qu’il ne préfère pas le concept de polarisation des compétences à l’étranger, car, en principe, tout le monde est en droit de circuler en toute liberté pour aller travailler soit en Tunisie, soit à l’étranger.

Il a estimé que les transferts des tunisiens résidents à l’étranger ont atteint environ 10 milliards de dinars par an, signalant que les startups tunisiennes s’adressent à l’étranger pour lever des fonds et trouver des financements. Il a noté que les pays européens s’emploient à numériser le paiement par la voie électronique, notant que le Code tunisien des changes date de 1966 et favorise la recherche de solutions parfois détournées, y compris dans le marché noir.

Néanmoins, a-t-il dit, certaines banques tunisiennes ont mis en place des plateformes pour l’envoi instantané de l’argent, de sorte qu’elles permettent à toute personne à l’étranger de transférer de l’argent vers la Tunisie en quelques secondes.