L’expert Slaheddine Dridi se demande “qui est le ministre de l’information” et des médias indépendants ?

Expert en communication, et depuis un certain temps en guerre contre la situation des médias en Tunisie, Slaheddine Dridi a écrit ce statut : «Nous croyions que dans notre pays après la révolution, que les médias sont indépendants de toutes les autorités. C’est ce que les experts des ONG ont dit. Ainsi disaient aussi les experts de la zone Euro, sur la base d’études «Googliennes – je veux dire, imitée par Google. Photo d jour : Rached Ghannouchi accompagné du PDG des radios et télévisions publiques, lors de la cérémonie de lancement de la radio visuelle. Quelques jours auparavant, Noureddine Taboubi et Sami Tahri, en visite au siège de Dar El-Sabah, pour examiner de près les conditions professionnelles de l’entreprise. Messieurs de la HAICA, Messieurs du syndicat et Messieurs les experts ; qu’avez-vous à dire ? Les médias sont libres ou non? Et qui est le ministre de l’Information et de la Communication ?»