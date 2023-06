L’hélicoptère militaire est tombé en mer. Deux corps été repêchés (MD)

Le ministère de la Défense a annoncé que les corps de deux membres de l’équipage de l’hélicoptère tombé en mer au large de Bizerte, avec 4 personnes à bord ont été repêchés.

Dans un précédent bilan, le ministère avait signalé la perte de contact avec un hélicoptère qui était en train d’effectuer une mission de vol de nuit dans la région du Cap Serrat (Bizerte) hier soir, avec quatre membres d’équipage à bord.

Un communiqué du ministère de la Défense nationale précise : « Suite à l’incident de la perte d’un hélicoptère dans la zone du « Cap Sirat » hier soir, mercredi 7 juin 2023, le ministère de la Défense nationale confirme que l’avion est tombé en mer, et les unités de plongée spécialisées de la Marine mènent actuellement le processus de récupération des corps. Jusqu’à présent, deux corps et des parties de l’épave ont été récupérés, et les recherches se poursuivent ».