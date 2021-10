L’homme et l’empire liquide, qui font du bien à l’économie

Fondé en 1925 sous le protectorat français, le Groupe SFBT que dirige Hammadi Boussbiaâ, se classe parmi les premiers groupes privés tunisiens. Il est détenu majoritairement par le géant français Castel et est le leader incontestable des boissons en Tunisie.

Le Groupe opérait initialement dans la bière et les boissons gazeuses. Ce n’est que sur les deux dernières décennies qu’il s’est lancé dans l’eau, le jus et le vin. Comptant une vingtaine de sociétés, SFBT est aujourd’hui l’acteur n°1 sur les segments de la bière, des boissons gazeuses et de l’eau.

Sur la bière, le Groupe SFBT continue de dominer le marché malgré l’entrée du concurrent Heineken en Tunisie en 2007. Avec 93% de part de marché, le Groupe se trouve bien à l’abri de la concurrence grâce à sa politique de diversification (3 marques locales – Celtia, Stella et Celestia – et trois étrangères – 33, Löwenbräu et Beck’s) et d’innovation (nouvelles déclinaisons de la marque Stella ‘Black’ et Stella ‘Gold Brune’ et nouveaux packagings).

Un imposant groupe tout en liquide, et bien liquide en bourse

Au-delà de la concurrence, la SFBT a bien résisté, sur les dernières années, à d’autres menaces, telles que la coïncidence de la saison estivale avec le mois de Ramadan. Par ailleurs, les augmentations successives des prix de la bière n’ont pas eu d’impact sur la consommation de ce breuvage par le Tunisien et ont même permis à ce pôle d’améliorer considérablement ses marges.

Cette activité est devenue la locomotive du Groupe, et son premier centre de profit depuis 2017 (une contribution de 46% dans les revenus en 2020). Le Groupe est leader sur ce segment avec 88 % de part de marché. Ce positionnement résulte, entre autres éléments, du fait que la SFBT est l’unique embouteilleur des marques américaines de boisson.

L’intérêt pour l’activité de l’eau a commencé depuis les années 2000, avec le rachat des sociétés Marwa et SOSTEM qui exploitent les marques (Marwa, Safia, Garci et Oktor) et l’introduction des marques ‘Cristalline’ et ‘Melliti’ quelques années plus tard. En l’espace de 5 ans, le Groupe a doublé son chiffre d’affaires « eau » et s’est adjugé une part de marché de 43%, devançant de loin ses concurrents (Groupe Mzabi et Boujbel qui commercialisent respectivement les marques Sabrine/Jannet et Fourat).

Malgré son jeune âge, cette branche est désormais le deuxième contributeur dans les résultats du Groupe, après la bière. Sur les jus, l’activité jus affiche une faible contribution au revenus du Groupe. Le Groupe a aussi décidé de capitaliser sur le brand-Name de la marque Stil (Ancienne entreprise publique de yaourts) pour compléter sa gamme de produits.

Le désengagement de l’activité lait a été l’annonce majeure de l’assemblée du 27 Mai 2021. Vu les difficultés de la filière du lait en Tunisie (des marges sous pression, difficultés de collecte du lait et prix administré du lait demi-écrémé), le management a préféré se retirer de ce segment du marché et céder ses actifs.

De la bière oui, mais du développement durable derrière

L’intermédiaire boursier Tunisie-Valeurs le constate, le groupe a toujours été précurseur et soucieux de son développement, et s’est attelé durant ces dernières années à lancer un plan de développement durable qui devrait se traduire par d’importantes économies d’énergie.

Ce plan comprend l’installation de la cogénération dans l’usine de Bab Saadoun (démarrage en février 2020) et le passage de la tri génération à la quadri génération dans l’usine de la filiale SGBIA (récupération du CO² émis et sa transformation en CO² alimentaire).

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité des eaux de la station de traitement des rejets de l’usine de Bab Saadoun, la SFBT a démarré un projet de récupération et de séchage de la levure. En outre, le management est en train d’étudier avec la Municipalité de Tunis la possibilité de lui faire récupérer les eaux de rejets de la SFBT qui, après traitement pour les rendre aux normes de l’irrigation, permettraient d’alimenter en eau le Parc du Belvédère ainsi que certains espaces verts de la ville de Tunis. Et pour finir sur une note boursière, Tunisie Valeurs dit tabler pour le groupe, sur « une croissance du chiffre d’affaires consolidé de 3% à 1,2 milliard de dinars et sur une légère baisse du résultat net part du groupe de 3,9% à 202,3 MDT ».

Plus d’un Milliard en contribution fiscale, et 6.000 employés à 136 MDT par an

Le groupe (SFBT), un des principaux acteurs de l’industrie agroalimentaire en Tunisie, publie son rapport de communication sur le progrès 2020. Au travers d’indicateurs et de projets concrets, ce rapport décrit les actions engagées en 2020. Il permet aux parties prenantes de l’entreprise de mesurer le chemin parcouru par le groupe pour tendre vers la durabilité économique, sociale et environnementale. Il y a lieu de mentionner que le groupe SFBT a publié son premier rapport sur le progrès en 2014.

Malgré la pandémie et les difficultés engendrées, le groupe a poursuivi ses efforts, et les résultats ont été probants et encourageants.

Contribution fiscale : 1 108 Millions de dinars

Contribution à la lutte contre la pandémie : 11 Millions de dinars

Subventions culturelles et sportives : 4 Millions de dinars

Masse salariale : 136 Millions de dinars

Emploi direct : 6000 employés

Ratio énergétique (KWh/HL) (2020-2019) : -19%

Ratio eau (L/L) : (2020-2019) : -3%

Bilan carbone (Tonnes équivalents CO2) : (2020-2019) : -4%

Les déchets valorisés et épargnés à l’environnement : 5424 Tonnes

Le groupe prévoit de renforcer davantage son engagement. Les défis à venir sont nombreux et multiformes.