L’huile d’olive plus chère, cette saison 

Le président de la Chambre nationale des oléiculteurs, Mourad Ben Achour, a déclaré que « la saison des récoltes des olives commence dans environ 8 semaines, ce qui explique l’urgence du dossier de financement de la saison de l’huile d’olive 2023-2024, d’autant plus que ce produit fournit à l’État des revenus en devises d’environ 3 milliards de dinars ».

Dans une déclaration sur les ondes d’Express Fm, il a ajouté que seulement environ 10 % de l’huile d’olive est consommée sur le marché local, tandis que 90 % de l’huile d’olive est destinée à l’exportation, soulignant que « les prix sont toujours affectés par le marché mondial, et le système de production national ne contrôle pas les prix ».

Le président de la Chambre a rappeléque « le prix d’un litre d’huile d’olive variait entre 3 et 4 dinars, dans les années 2019 et 2020, après que le marché mondial ait imposé ces prix, sauf qu’ils sont affectés aujourd’hui par le phénomène de sécheresse et le manque de production dans le bassin méditerranéen, ils seront donc plus élevés que les saisons précédentes et plus chers. »

En outre, Ben Achour a déclaré que la récolte d’olives pour la saison 2023-2024 sera inférieure à la moyenne et a souligné que le taux d’intérêt élevé dans le financement représente un très grand obstacle pour assurer la compétitivité de l’huile d’olive tunisienne par rapport aux produits italiens et espagnols.

Il a exprimé son espoir de parvenir à un accord avec la Banque centrale pour s’assurer que le secteur reçoive des financements à des taux raisonnables qui garantissent la compétitivité des produits tunisiens, tant pour les financements accordés aux agriculteurs qu’aux exportateurs et aux autres acteurs du secteur.