L’huile d’olive tunisienne vierge extra conditionnée remporte 211 médailles en 2023

L’huile d’olive tunisienne vierge extra conditionnée a remporté 211 médailles dans les différents concours internationaux organisés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie sur toute l’année 2023, a rapporté, vendredi, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, en se référant au classement mondial des meilleures huiles d’olive vierge extra « Evoo world ranking ».

Selon la même source, 52 entreprises tunisiennes ont été distinguées dans 33 concours internationaux des meilleures huiles d’olive vierge extra.

La société « Olea Kotti » arrive en tête des entreprises tunisiennes médaillées avec 31 médailles remportées dans 16 concours. La société « Adonis Olive Oil » occupe la deuxième place avec 20 médailles à travers la participation à 6 concours internationaux. En troisième place, figure la société « Fermes Ali Sfar » qui a été médaillée 13 fois dans 7 concours internationaux.

Le ministère de l’industrie a souligné que ces distinctions à l’échelle internationale contribuent fortement à bâtir une image positive de l’huile d’olive tunisienne vierge extra conditionnée dans les quatre coins du monde et à promouvoir l’huile d’olive tunisienne sur les marchés internationaux.

