Liaisons maritimes entre le port de Motril et le Maroc

Les liaisons maritimes entre le port de Motril, en Espagne, et le Maroc devraient démarrer prochainement, après une réunion institutionnelle tenue par des représentants de la compagnie maritime Morocco Cruises Line et de l’autorité portuaire de Motril. Une rencontre qui a permis de présenter les services de la zone portuaire et de préparer la mise en place d’une nouvelle ligne quotidienne avec le royaume, écrit Portal Portuario et rapporte le site Yabiladi.

Cette liaison maritime sera assurée par un ferry polyvalent d’une capacité de plus de 120 unités de fret, détaille la même source, en indiquant que la société MCL a exprimé le souhait que cette nouvelle connexion maritime contribue au renforcement des échanges commerciaux entre les deux ports.

Les présidents de MCL et du port espagnol, Mohamed Laiazic El-Kadiri et José García Fuentes, et leurs collaborateurs respectifs ont partagé les objectifs à atteindre pour garantir la fluidité des procédures administratives et techniques afin de faciliter la mise en place de cette la ligne dans les meilleures conditions.

«Le port de Motril a travaillé intensément ces derniers mois pour relancer les connexions avec le Maroc», a rappelé à cette occasion José García Fuentes, président de l’Autorité portuaire de Motril.