Amélioration de 38% de l’activité commerciale au port de Bizerte

L’activité commerciale au port de Bizerte-Menzel Bourguiba (gouvernorat de Bizerte) a connu une évolution de 38% durant le premier semestre de l’année 2020 par rapport à la même période de 2019, a souligné, mercredi, à l’agence TAP Lotfi Sassi, directeur du port.

Il a ajouté que les exportations ont augmenté d’environ 115% aussi bien que les importations qui se sont accrues de 30%.

Selon la même source, l’évolution du transport des marchandises au port est due à plusieurs facteurs dont essentiellement le développement de 49 % de l’activité de la Société tunisienne des industries de raffinage (STIR) surtout après la reprise de l’importation du pétrole brut qui avait été suspendue pendant 10 mois en 2019.

Il s’agit également de l’augmentation des exportations passant de 181 mille tonnes au cours du premier semestre de l’année 2019 à 389 mille tonnes durant la même période de 2020.

D’autres facteurs sont liés à la hausse du transport en vrac des marchandises liquides et solides qui a évolué d’environ 16% par rapport à la même période de l’année 2019 et la reprise en force du transport de Soja.

Toutefois, une légère baisse de 3% a été enregistrée au niveau du transport des conteneurs et ce en raison des travaux menés au niveau du port de Bizerte-Menzel Bourguiba, a précisé la même source.