Libye : 4 morts dans un raid aérien des forces de Haftar

Les forces du gouvernement libyen d’entente nationale ont annoncé, mardi, que “4 personnes ont été tuées et 6 autres blessées à la suite d’un raid aérien mené par les forces de Haftar sur des sites dans la région de Tadjourah, à l’est de la capitale Tripoli, rapporte l’Agence Anadolu.

Le 12 décembre, cependant, Haftar a annoncé qu’il avait ordonné à ses forces de lancer la “bataille décisive” pour prendre la ville.

Selon les données de l’ONU, plus de 1 000 personnes ont été tuées et près de 5 mille autres blessées, depuis le début de l’opération.

Depuis l’éviction de l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011, deux sièges du pouvoir ont vu le jour en Libye: un dans l’est de la Libye, soutenu principalement par l’Égypte et les Émirats arabes unis, et un second à Tripoli, qui jouit de la reconnaissance internationale et de celle de l’ONU.