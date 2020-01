Libye-cessez-le-feu : Aarraj a signé, Haftar réfléchit encore !

Les négociations à Moscou destinées à signer un accord formel de cessez-le-feu en Libye se sont soldées par du “progrès”, sans toutefois aboutir à la signature de ce document crucial pour la trêve entre les belligérants, entrée en vigueur la veille.

Le chef du gouvernement reconnu par l’ONU (GNA), Fayez al-Sarraj, et l’homme fort de l’Est, le maréchal Khalifa Haftar, dont les troupes s’opposent depuis plus de neuf mois aux portes de Tripoli, s’étaient déplacés à Moscou pour ces pourparlers.

“Un certain progrès a été obtenu”, s’est félicité le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lors d’une conférence de presse à l’issue de négociations qui ont duré environ sept heures.

Fayez al-Sarraj a signé le projet d’accord, alors que Khalifa Haftar a demandé “un peu de temps supplémentaire jusqu’au matin” pour réfléchir, a-t-il précisé, tout en assurant que le maréchal considère ce document “de manière positive”.

Le projet d’accord, dont l’AFP a obtenu copie, soutient l’initiative russo-turque de mettre en place “une cessation illimitée des hostilités” en Libye. Il prône “la normalisation de la vie quotidienne à Tripoli et les autres villes” et l’accès et la distribution “en toute sécurité” de l’aide humanitaire.