Libye: Désaccord entre la branche est/ouest de la BCL pour la réévaluation du taux de change

La Banque Centrale Libyenne de Benghazi (est) a décidé d’une réévaluation à compter du 16 octobre du dinar libyen, le fixant un taux de 4,25 LYD pour 1 USD. Cependant, la branche ouest de la BCL, basée à Tripoli, a rejeté cette décision et confirmé l’actuel taux de change équivalent à 5,2 LYD pour 1 USD. Par ailleurs, le gouverneur de BCL de Tripoli S. Al Kebir a refusé de participer à une réunion entre les deux banques centrales cette semaine en la reportant jusqu’à nouvel ordre. La BCL de l’est du pays a ainsi déclaré tenir le gouverneur de Tripoli responsable de ses actions et l’a accusé d’être « insensible au sort des Libyens souffrant de la récession, de l’inflation et de la baisse du pouvoir d’achat ».

