Libye : Discussions en Tunisie sur l’évacuation des mercenaires et troupes étrangères

La commission militaire mixte (5 + 5) (CMM) et l’équipe de surveillance du cessez-le-feu des Nations unies se sont réunies en Tunisie pour discuter des procédures d’évacuation des mercenaires et des forces étrangères du territoire libyen, rapporte The Libya Observer.

La discussion de deux jours, qui s’est achevée samedi, a porté sur les moyens de mettre en œuvre un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu propre à la Libye.

Le 24 mai, le comité mixte de suivi a rencontré pour la première fois l’équipe de sécurité de la mission de l’UE en Libye.

La mission de l’UE a décrit cette réunion comme un tournant historique réaffirmant la volonté de l’Union de soutenir la sécurité en Libye.