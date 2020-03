Libye : Ghassan Salamé jette l’éponge

L’émissaire de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé, a démissionné, officiellement pour des « raisons de santé ». « Je dois reconnaître que ma santé ne me permet plus de subir autant de stress, j’ai donc demandé au secrétaire général (de l’ONU) de me libérer de mes fonctions », a écrit en arabe le diplomate libanais âgé de 69 ans sur son compte Twitter, lundi.

Une information confirmée par le porte-parole de l’ONU à New York. « Le secrétaire général a reçu un message de . Salamé exprimant son intention de quitter son poste de représentant spécial pour la Libye. » « Le secrétaire général a toujours fait pleinement confiance au travail de . Salamé et aux grands efforts qu’il a déployés pour ramener la paix en Libye. Le secrétaire général discutera avec . Salamé de la manière d’assurer une transition en douceur afin de ne pas perdre les acquis déjà atteints », a-t-il ajouté.

C’est le sixième représentant de l’ONU en Libye à jeter l’éponge en moins de dix ans. En fait depuis que le pays ravagé par une guerre civile post-Kadhafi est devenu la proie des convoitises des puissances étrangères.