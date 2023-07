Libye: La production a repris  sur deux gisements pétroliers majeurs

La production a repris sur deux gisements pétroliers majeurs en Libye, après une fermeture forcée jeudi par des personnes protestant contre l’interpellation d’un ancien ministre à son arrivée à Tripoli, a indiqué le ministère du Pétrole libyen dimanche. «Les opérations ont repris sur les gisements d’al-Charara (…) et al-Fil (…) après avoir été suspendues» jeudi, a annoncé le ministère du Pétrole et du gaz du gouvernement d’unité nationale dans un bref communiqué, sans mentionner la cause de la fermeture.

Faraj Boumtari, ancien ministre des Finances en 2018, avait été interpellé mercredi à son arrivée à l’aéroport de Mitiga (Tripoli) par des agents de l’Organe de la Sécurité intérieure (OSI) et conduit dans un lieu inconnu. Des membres de sa tribu, les Zouaya, avaient menacé jeudi de bloquer les sites et terminaux pétroliers de l’est du pays et couper l’approvisionnement en eau de la capitale s’il n’était pas relâché. Selon des médias locaux, Faraj Boumtari a été relâché samedi sur demande du Procureur général après avoir été détenu par l’OSI. La Mission d’appui de l’ONU en Libye, qui avait dénoncé jeudi des «enlèvements et détentions arbitraires», s’est félicitée de la libération de Faraj Boumtari, exhortant les autorités à relâcher «immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement, y compris des civils, des militants de la société civile et des figures politiques».