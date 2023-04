Libye : Le boom de l’industrie des jeux vidéo à Tripoli

Ces dernières années, en Libye, l’industrie des jeux vidéo a pris une nouvelle allure avec la multiplication des salles de jeux modernes. L’une d’entre elles rassemble des jeunes qui veulent jouer, participer à des tournois de jeux, changer d’air, au lieu de traîner dans les rues. Cela motive les joueurs et les jeunes qui n’ont pas d’expérience à s’entraîner et à en faire leur métier. Cela va se développer dans un futur proche » souligne son propriétaire.

L’appétit pour les technologies, la pratique de différents sports et les investissements du secteur privé commencent à se répandre en Libye, un pays miné par des affrontements entre camps militaires rivaux depuis 2011. Cette dynamique, impulsée par le secteur privé, a permis de créer plusieurs tournois de jeux vidéo.

« Il y a cinq ans, il n’y avait pas de centre de jeux en Libye, pas un seul tournoi, rien. Mais ces deux dernières années, nous avons commencé à organiser des tournois à la Foire internationale de Tripoli et au centre de jeux Paradise. Aujourd’hui, tous les centres en Libye organisent des tournois avec des prises » ajoute-t-il.

Tripoli compte six salles modernes et quelques-unes dans d’autres grandes villes comme Benghazi, dans l’Est libyen. Une fédération d’esport a même été lancée en 2018 pour faire de ce pays la nouvelle plateforme des jeux vidéo.

Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont considérés comme une région à forte croissance par les experts de cette industrie avec pour marchés les plus importants l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unies et l’Egypte.