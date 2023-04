Libye : Le comité 5+5 et les chefs militaires acceptent les résultats du dialogue inter-libyen

Les membres du comité militaire conjoint 5+5 et les commandants des unités militaires et de sécurité des régions de l’ouest, de l’est et du sud ont affirmé leur plein engagement à l’égard de tout ce qui a résulté du dialogue entre le comité militaire et les chefs militaires et de sécurité lors des réunions de Tunis et de Tripoli.

Dans une déclaration à l’issue de leur réunion à Benghazi, samedi, en présence de l’envoyé spécial pour la Libye, Abdullah Batili, les participants ont confirmé qu’ils étaient prêts à fournir toutes les formes de soutien nécessaires pour garantir le bon déroulement des élections à tous les stades.

Les participants à la réunion ont demandé instamment que l’on soutienne les efforts du comité militaire conjoint 5 + 5 et du comité de communication libyen qui en est issu pour expulser les mercenaires et les combattants étrangers.

Les participants à la réunion ont convenu d’entamer des procédures pratiques pour résoudre les problèmes des personnes déplacées et des disparus, et pour assurer leur retour en toute sécurité, en coordination avec les agences de sécurité concernées dans les différentes régions de la Libye.

Les participants à la réunion ont également convenu d’échanger des informations sur les personnes détenues par les deux parties et de commencer à prendre des mesures pratiques pour échanger les détenus dès que possible.

Les participants à la conférence se sont félicités de l’initiative du commandement général de libérer six des détenus de la région occidentale pour des raisons de sécurité.

Les membres du comité ont fixé la date de la prochaine réunion, après le mois sacré du Ramadan, dans la ville de Sebha.

La Mission internationale de soutien en Libye a déclaré que l’objectif de la réunion est de renforcer la confiance entre les chefs militaires et de sécurité pour soutenir le processus politique et avancer dans la mise en place d’un environnement propice à la tenue d’élections libres et équitables au cours de l’année en cours (2023) et à l’acceptation de leurs résultats par toutes les parties.