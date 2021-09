Libye : Le maréchal Khalifa Haftar lorgne le poste présidentiel

Le Maréchal Khalifa Haftar a mis fin à ses fonctions militaires mercredi, nommant un remplaçant provisoire, Abdelrazzak al-Nadhouri à la tête de l’ANL jusqu’au 24 décembre. L’annonce faite mercredi coïncide avec l’adoption d’une loi électorale il y a deux semaines et qui permet à l’homme fort de l’Est de se porter candidat à la présidentielle et dans le même temps de retrouver son poste militaire en cas d’échec.

- Publicité-

Seul bémol, la loi électorale a été ratifiée par le chef du Parlement, un proche de Khalifa Haftar . De leur côté, les autorités de l’Ouest libyen critiquent sa non-soumission au vote. L’article mis en cause stipule qu’un militaire peut se présenter à la présidentielle, à condition d’abandonner ses fonctions trois mois avant le scrutin, et s’il n’est pas élu, il pourra retrouver son poste et recevoir ses arriérés de salaire.