Libye : Les recettes publiques ont atteint 68,8 Md LYD sur les 7 premiers mois de l’année

Le ministère des finances du GUN a publié un rapport de transparence financière établissant l’état des ressources et dépenses pour la période de janvier à juillet 2022. Les recettes totales sur les 7 premiers mois de l’année ont atteint 68,8 Md LYD dont 66,7 Md LYD de recettes pétrolières – 47,1 Md LYD issue de la vente de pétrole et 19,6 Md LYD de taxes et redevances sur les compagnies pétrolières. Le rapport fait état de dépenses de 42 Md LYD, dont (i) 24,4 Md LYD (58%) destinés aux salaires, (ii) 4,7 Md LYD (11%) aux dépenses de fonctionnement, (iii) 243 M LYD (1%) au développement de projets et programmes (bourses pour les étudiants à l’étranger) et (iv) 12,7 Md LYD (30%) aux subventions. 37% des dépenses salariales sont absorbées par le ministère de l’éducation (9 Md LYD), 11% par le ministère de l’intérieur (2,7 Md LYD), 10% par le ministère de la défenses (2,4 Md LYD). En sus, 14,9 Md LYD ont été transférés à la NOC entre janvier et juillet dans le cadre d’un plan d’investissement en faveur de la NOC de 34,3 Md LYD. Ces transferts sont comptabilisés séparément du reste des dépenses publiques.

