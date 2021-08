Libye: Les revenus pétroliers ont dépassé les 2 milliards de dollars en juillet 2021

La compagnie nationale libyenne du pétrole National Oil Corporation (NOC) a annoncé que les revenus nets des ventes de pétrole brut, de gaz naturel, de condensats, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques ont atteint un niveau record en juillet 2021.

Sous l’impulsion d’une forte demande et d’une augmentation de la production et des prix internationaux, la NOC a déclaré que les revenus du pétrole brut ont atteint 1 965 494 665,28 $, suivis par le gaz et les condensats, qui ont atteint 80 985 359,19 $.

La NOC a ajouté qu’elle avait réalisé des revenus nets de produits pétroliers de 3 379 155,88 $ et des revenus pétrochimiques de 2 794 996,38 $.

Le revenu net total des ventes de pétrole en dollars US a atteint 2 052 654 176,73 $, selon la NOC.