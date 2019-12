Libye: Tripoli demande l’aide de cinq pays «amis» contre Haftar

Le gouvernement libyen d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU, a demandé vendredi à cinq «pays amis», dont les Etats-Unis, l’instauration d’accords sécuritaires bilatéraux pour l’aider à repousser l’offensive du maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli.

Khalifa Haftar a lancé une offensive militaire contre le gouvernement d’union nationale, reconnu par l’ONU, pour conquérir Tripoli. Retour sur le parcours de cet homme, ancien proche de Khadafi, exilé, puis nouvel homme fort du pays aujourd’hui.

Cet appel intervient au lendemain de l’annonce par le GNA de la «mise en œuvre» d’un accord de coopération militaire signé récemment avec la Turquie, ouvrant la voie à une intervention plus directe d’Ankara en Libye. Dans des lettres adressées aux dirigeants des Etats-Unis, Royaume-Uni, Italie, Algérie et Turquie, le chef du GNA, Fayez Al-Sarraj, exhorte ces «pays amis à activer les accords de coopération en matière de sécurité», selon un communiqué. Le but est de «repousser l’agression de tout groupe opérant hors de la légitimité de l’Etat, pour maintenir la paix sociale et parvenir à la stabilité de Libye», selon le communiqué du GNA, basé à Tripoli.