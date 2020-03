Liga espagnole (Real Madrid) : Hazard opéré jeudi à Dallas

L’attaquant international belge du Real Madrid (Liga espagnole de football), Eden Hazard, victime d’une fissure au niveau du péroné distal droit, va se faire opérer jeudi à Dallas (Etats-Unis), rapporte lundi le quotidien espagnol Marca.

L’ancien joueur de Chelsea, arrivé l’été dernier à Madrid, est sorti du

terrain en boitant, lors de la défaite concédée il y a neuf jours à Levante

(1-0) dans le cadre de la 25e journée de Liga.

Hazard sera opéré par le professeur Eugene Curry, un des meilleurs

spécialistes mondiaux de la chirurgie orthopédique, selon Marca.

L’international belge (106 sélections) sera éloigné des terrains pendant

deux mois. Il devrait donc être en mesure de revenir au début du mois de

mai et participer aux derniers matches du Real Madrid.

Hazard (29 ans) s’était engagé avec le club merengue pour un contrat de

cinq ans et une somme d’environ 100 millions d’euros, en provenance de

Chelsea, avec lequel il a remporté, entre autres, la précédente édition de

l’Europa Ligue.

Le Real Madrid, vainqueur dimanche soir à domicile dans le “clasico” face

au FC Barcelone (2-0), a repris le fauteuil de leader avec 56 points, soit

un de plus que le Barça.