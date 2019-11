Ligue 1 (10e journée): désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 10e journée de la Ligue 1 du football professionnel, ce week-end, à partir de 14h30:

Samedi 30 novembre

A Mdhilla :

ES Metlaoui – US Tataouine arb: Rochdy Guezguez

A Radès :

Club Africain – AS Soliman arb: Walid Bannani

Dimanche 1er décembre

Au Bardo :

S.Tunisien – US Ben Guerdane arb: Amir Loucif

A Monastir :

US Monastir – CA Bizertin arb: Mehrez Melki

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – JS Kairouan arb: Badis Ben Salah

NB : Les matches CS Chebba-Espérance de Tunis et Etoile du Sahel-CS Sfaxien sont reportés à une date ultérieure.