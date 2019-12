Ligue 1 (11e journée) : résultats partiels et buteurs

Résultats partiels avec buteurs de la 11e journée du du championnat de la Ligue 1 de football professionnel, disputée samedi et dimanche :

Samedi

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 0

Club Africain 0

A Zarzouna:

CA Bizertin 1 Wissem Bousnina (87′)

ES Metlaoui 1 Borhene Hakimi

Dimanche

A Soliman:

AS Soliman 4 Bassem Triki (14), Haythem Dhana (40 csc), Med Ali Ben Hamouda (73), Chakib Derouiche (79 csc)

CS Chebba 2 Chakib Derouiche (47), Serge Seko (49)

A Tataouine:

US Tataouine 1 Karim Makni (8)

JS Kairouan 0

A Sfax (18h00):

CS Sfaxien

S.Tunisien

Mercredi 11 décembre (14h00)

A Hammam Sousse

Etoile du Sahel

CS Hammam-Lif

NB: Le match Espérance ST-US Monastir sera désigné ultérieurement.