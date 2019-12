Ligue 1 (11ème journée) : Désignation des arbitres

Désignation des arbitres de la 11ème journée du championnat de la Ligue 1 de football professionnel prévue samedi 7, dimanche 8 et mercredi 11 décembre.

Samedi 7 décembre (14h00):

A Zazouna:

CA Bizertin – ES Metlaoui arb: Nasrallah Jawadi

Stade de Ben Guerdane (14h00):

US Ben Guerdane – Club Africain arb: Naim Hosni

Dimanche 8 décembre

Stade de Soliman (14h00):

AS Soliman – CS Hilalien arb: Mokhtar Dabbous

Stade de Sfax (18h00):

CS Sfaxien – S.Tunisien arb: Oussama Razgallah

Stade de Tataouine (14h00)

US Tataouine – JS Kairouan arb: Slim Belakhouas

Mercredi 11 décembre

Au Stade de Hammam Sousse (14h00)

ES Sahel – CS Hammam-Lif arb: Khaled Gouider

NB: Le match Esperance ST et l’US Monastir sera désigné ultérieurement.