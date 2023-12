Ligue 1 (12e journée): Le S. tunisien remporte le petit derby face au CA et s’empare de la tête du classement, statu quo en bas

Le Stade tunisien a réalisé la bonne opération de ce mardi en ligue 1 du football professionnel, en remportant le petit derby de la capitale devant le Club africain 2-1 au complexe Hedi Ennaifer du Bardo.

Les fils du Bardo qui profitaient de l’avantage du terrain et du public étaient parvenus à renverser la vapeur après avoir été menés 1-0 dès la 7e minute de jeu sur un but de Kingsley Eduwo pour s’imposer en fin 2-1 grâce aux réalisations de Hamza Khadhraoui à la 45e, et Haythem Jouini à la 64e.

Grâce à ce nouveau succès, le 5e d’affilée, les protégés de Hammadi Daou s’emparent seuls de la tête du classement avec 23 points, laissant derrière eux une Etoile du Sahel accusant un retard de deux points et un Club africain 3e avec 18 points et une troisième défaite à son actif.

L’autre résultat probant a été l’œuvre de l’EGS Gafsa qui engrange trois points précieux à la faveur de sa victoire devant l’AS Soliman à Soliman 2-0.

Toujours 6e et avant-dernier, l’EGS Gafsa compte désormais 9 points qui le laissent espérer un meilleur sort à deux journées du dénouement de la première phase du championnat.

L’AS Soliman reste, quant à lui, lanterne rouge avec seulement trois points à son actif.

A Béja, l’Olympique de la place a été tenu en échec par l’US Ben Guerdane 1-1 dans le match du milieu de tableau entre le 4e et le 5e.

Les locaux avaient ouvert le score à la 37e par le biais d’Ahmed Amri avant que Chaouki Ben Khedher n’égalise pour les sudistes à la 77e.

Les deux antagonistes engrangent un point supplémentaire chacun et conservent leurs rangs respectifs dans la poule A.

Les rencontres de la poule B se joueront demain mercredi à partir de 14h.

Voici les résultats:

Mardi 26 décembre

. Poule A :

Au Bardo :

Stade Tunisien 2 Hamza Khadhraoui 45′, Haythem Jouini 64′

C. Africain 1 Kingsley Eduwo 7′

A Medjez El Beb :

O. Béja 1 Ahmed Amri 37′

USB Guerdane 1 Chaouki Ben Khedher 77′

A Soliman :

AS Soliman 0

EGS Gafsa 2 Sadok Ben Salem 45′, Alkhaly Bangoura 86′

Etoile du Sahel exempte

Classement Pts J V N D BP BC Dif

S. Tunisien 23 11 7 2 2 18 10 +8 ES Sahel 21 10 6 3 1 13 4 +9 C. Africain 18 9 5 3 2 12 7 +5 O. Béja 14 10 4 2 4 8 12 -4 USB Guerdane 12 11 3 3 5 8 11 -3 EGS Gafsa 9 10 2 3 5 8 13 -5 AS Soliman 3 10 1 0 9 6 16 -10

Mercredi 27

. Poule B

A Radès :

Espérance de Tunis – CS Sfaxien Arb: Haythem Guirat

A Metlaoui :

ES Metlaoui – US Monastir Arb: Walid Mnasri

A Tataouine :

US Tataouine – CA Bizertin Arb: Karim Khémiri

AS Marsa exempt

Classement Pts J V N D BP BC Dif Espérance 25 9 8 1 0 16 3 +13 US Monastir 22 9 7 1 1 18 7 +11 CS Sfaxien 19 10 6 1 3 12 3 +8 ES Métlaoui 9 9 2 3 4 8 12 -4

. CA Bizertin 9 9 2 3 4 5 9 -4 US Tataouine 6 9 1 3 5 4 12 -8 AS Marsa 2 10 0 2 8 3 17 -14