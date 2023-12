Ligue 1 (12e journée): Résultats complets

Résultats complets de la 12e journée de la Ligue 1 du football professionnel à l’issue des matchs de la poule B disputées mercredi:

Mercredi 27

. Poule B

A Radès :

Espérance ST 1 Oussema Bouguerra 16′

CS Sfaxien 0

A Metlaoui :

ES Metlaoui 0

US Monastir 3 Bilel Ait Malek 7′, Zied Aloui 36′, Faiçal Mannai 89′

A Tataouine :

US Tataouine 1 Ahmed Hadhri 55′

CA Bizertin 2 Ibrahima Sissoko 6′ et 57′

AS Marsa exempt

Classement Pts J V N D BP BC Dif

Espérance 28 10 9 1 0 17 3 +14 US Monastir 25 10 8 1 1 21 7 +14 CS Sfaxien 19 11 6 1 4 12 4 +8 CA Bizertin 12 10 3 3 4 7 10 -3 ES Métlaoui 9 10 2 3 5 8 15 -7 US Tataouine 6 10 1 3 6 5 15 -10 AS Marsa 2 10 0 2 8 3 17 -14

Mardi 26 décembre

. Poule A :

Au Bardo :

Stade Tunisien 2 Hamza Khadhraoui 45′, Haythem Jouini 64′

C. Africain 1 Kingsley Eduwo 7′

A Medjez El Beb :

O. Béja 1 Ahmed Amri 37′

USB Guerdane 1 Chaouki Ben Khedher 77′

A Soliman :

AS Soliman 0

EGS Gafsa 2 Sadok Ben Salem 45′, Alkhaly Bangoura 86′

Etoile du Sahel exempte

Classement Pts J V N D BP BC Dif S. Tunisien 23 11 7 2 2 18 10 +8 ES Sahel 21 10 6 3 1 13 4 +9 C. Africain 18 9 5 3 2 12 7 +5 O. Béja 14 10 4 2 4 8 12 -4 USB Guerdane 12 11 3 3 5 8 11 -3 EGS Gafsa 9 10 2 3 5 8 13 -5 AS Soliman 3 10 1 0 9 6 16 -10