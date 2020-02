Ligue 1 (14e journée): Résultats complets et buteurs

Résultats complets et buteurs des matches de la 14e journée de la Ligue 1 de football professionnel disputés samedi et dimanche

. Dimanche:

A Radès :

Espérance de Tunis 1 Fousseny Coulibaly (52)

US Tataouine 1 Mohamed Ali Abdessalem (69)

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 2 Khaled Yahia (41), Mabrouk Jendli (82)

ES Metaloui 2 Boubaker Diarra (16), Ibrahim Mushili (73)

A Sfax:

CS Sfaxien 1 Kingsley Eduoh (79)

US Monastir 0

A Soliman:

AS Soliman 2 Rached Arfaoui (21), Mohamed Attia (54)

JS Kairouan 0

Au Bardo :

S.Tunisien 1 Haykel Chikhaoui (90+3)

C.Africain 0

. Samedi

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif 2 Marcellin Koupko (14), Anter Djemaouni (80)

CA Bizertin 1 Adem Rejaibi (66)

A Hammam-Sousse (à huis clos):

Etoile du Sahel 0

CS Chebba 0