Ligue 1 (1re journée play-out): Le CA Bizertin et l’US Tataouine assurent et prennent d’emblée la tête

Le CA Bizertin et l’US Tataouine ont assuré ce mardi pour le compte de la première journée play-out du championnat de la Ligue 1 du football (poule B) pour se positionner d’emblée en première et deuxième position au classement à la faveur de leurs succès respectifs, mais également, des points bonus qu’ils avaient ramené au terme de la première phase.

Le club nordiste, doté de quatre points bonus, est rapidement allé chercher la pole position (7 points) en battant chez lui l’ES Métlaoui 2-0 grâce aux réalisations de Firas Akeremi (43′) et Taieb Ben Zitoun (75′).

Les miniers conservent, jusqu’ici leurs précieux trois points bonus et se placent au milieu du tableau (5e).

Dans l’autre affiche de la poule B de ce mardi, l’US Tataouine, parti avec trois point bonus ramenés de la première phase, a infligé la défaite chez elle à l’AS Marsa dont le démon de l’échec n’a, semble-t-il, pas abandonné sa piste.

Les marsois étaient, tout de même, parvenu à sauver l’honneur par Nassim Chachia à la 80e, après avoir encaissé deux buts signés Kouni Khalfa à la 58e sur penalty et Moomen Rahmani à la 65e.

L’US Tataouine prend la place du dauphin avec 5 points, tandis que l’AS Marsa ne quitte toujours pas le fond avec un compteur toujours bloqué à zéro.

Voici les résultats:

Mardi 6 février:

A Bizerte:

CA Bizertin 2 Firas Akeremi 43′, Taieb Ben Zitoun 75′

ES Métlaoui 0

A Tatouine:

US Tataouine 2 Kouni Khalfa (Sp) 58′, Moomen Rahmani 65′

AS Marsa 1 Nassim Chachia 80′

Reste à jouer

Mercredi 7 février:

A Soliman:

AS Soliman

O Béja

A Gafsa:

EGS Gafsa

US Ben Guerdane

Classement: Pts J V N P Bp Bc Diff

1- CA Bizertin 7 1 1 0 0 2 0 +2

2- US Tataouine 5 1 1 0 0 2 1 +1

3- USB Guerdane 4 0 0 0 0 0 0 0

4- O Béja 3 0 0 0 0 0 0 0

ES Métlaoui 3 1 0 0 1 0 2 -2

EGS Gafsa 2 0 0 0 0 0 0 0

7- AS Marsa 0 1 0 0 1 1 2 -1

7- AS Marsa 0 1 0 0 1 1 2 -1 AS Soliman 0 0 0 0 0 0 0 0