Ligue 1 (25e journée) : désignation des arbitres

Désignation des arbitres de la 25ème et avant-dernière journée de Ligue 1 du football professionnel prévue jeudi (tous les matches à 16h00) :

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – CS Chebba arb: Yousri Bou Ali

A Tataouine:

US Tataouine – CS Hammam-Lif arb: Wassim Ben Salah

A Sfax:

Club Sportif Sfaxien – Club Africain arb: Haythem Kossai

A Hammam-sousse:

Etoile du Sahel – Stade Tunisien arb: Mejdi Bel Hadj Ali

A Bizerte:

CA Bizertin – JS Kairouan arb: Youssef Srairi

A Soliman:

AS Soliman – US Monastir arb: Sadok Selmi

A Radès:

Espérance de Tunis – ES Métlaoui arb: Haythem Guirat