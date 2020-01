Ligue 1 (4e j/retard): L’Espérance de Tunis bat AS Soliman 1-0 et se hisse à la 2e place

L’Espérance de Tunis a pris la deuxième place du classement grâce à sa victoire face à l’AS Soliman (1-0), en match en retard comptant pour la 4e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputé dimanche au stade oltmpique de Radès.

Les sang et or ont attendu la 55e minute du jeu pour ouvrir le score grâce à une tête de Anice Badri, décrochant ainsi un 8e succès qui leur permet de se propulser à la deuxième place du tableau avec 25 points, à trois longueurs du leader monastirien (29 points), tandis que leur adversaire du jour qui concède sa 7e défaite de la saison, partage toujours la 8e position avec le CS Chebba (14 points chacun).

Les protégés de Mouine Chaabani comptent encore trois matches en retard, dont un clasico face à l’Etoile du Sahel, le 14 janvier (7e journée), et un derby contre le Club Africain, le 19 janvier (9e journée). Le dernier match à disputer est prévu face au CS Chebba (10e journée).

4e journée :

A Radès :

AS Soliman – Espérance de Tunis 0-1

But:

Espérance de Tunis : Anice Badri (55)

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 28 12 8 4 0 19 5 +14

2. Espérance ST 25 9 8 1 0 22 4 +18

3. CS Sfaxien 24 12 8 0 4 16 11 +5

-. Stade Tunisien 24 13 7 3 3 16 10 +6

5. Club Africain 23 12 9 2 1 18 2 +16

6. ES Sahel 18 11 5 3 3 14 9 +5

. US Ben Guerdane 18 13 5 3 5 14 17 -3

8. AS Soliman 14 13 4 2 7 14 16 -2

-. CS Chebba 14 12 4 2 6 13 17 -4

10. JS Kairouan 12 13 4 0 9 12 25 -13

11. CA Bizertin 11 13 3 2 8 12 24 -12

12. ES Metlaoui 9 13 2 3 8 6 14 -8

-. CS Hammam-Lif 9 13 2 3 8 10 22 -12

14. US Tataouine 8 13 2 2 9 6 16 -10