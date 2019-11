Ligue 1 (9è journée) : US Ben Guerdane et Etoile du Sahel dos à dos (0-0)

L’US Ben Guerdane et l’Etoile du Sahel n’ont pu se départager (0-0) ce dimanche, dans le match phare de la 9e journée de la Ligue 1 du football professionnel, ouverte samedi par deux victoires des deux co-leaders.

L’US Ben Guerdane, menée dès la 6e minute suite à l’ouverture du score pour les étoilés par le Venezueléen Darwin Gonzales, n’a pu réagir qu’en fin de première mi-temps grâce à Sabri Laamari qui a égalisé à la 41e.

Disputant leur premier match sous la conduite de l’Espagnol Juan Carlos Garrido, les étoilés ont réussi à conserver leur point précieux jusqu’à la fin de la rencontre, malgré leur infériorité numérique, suite à l’expulsion de Karim Laaribi (50e).

Ce match nul permet aux locaux de conserver leur 4e position avec 16 points ex aequo avec l’Espérance de Tunis (-3 matches), tandis que l’Etoile loge à la 6e place avec le Stade Tunisien avec 14 points chacun.

En déplacement à Soliman, les Stadistes, invincibles pendant cinq journées de suite (4 victoires et 1 nul), ont recu un coup d’arrêt suite à leur défaite face au nouveau promu (0-2).

L’AS Soliman qui doit cette deuxième victoire de la saison à Tijani Anane, auteur d’un doublé (38 et 76), se hisse à la 10e place avec 7 points au compteur, à quatre longueurs de son adversaire du jour.

Le CA Bizertin, qui recevait le CS Chebba à El Menzah (à huis clos), a renoué avec la victoire après deux défaites consécutives, en s’imposant par deux buts signés Boubaker Traoré (45) ET Zied Ounelli (55). Un succès qui redonne de l’espoir aux protégés de Skander Kasri, désormais 9e avec 10 unités, à un point de leur adversaire du jour.

Dans le duel entre mal classés, JS Kairouan contre ES Metlaoui, le dernier mot est revenu aux Aghlabides grâce à un but inscrit en toute fin de match par Louay Dahnous.

La JS Kairouan dont le premier succès remonte à la 2e journée, partage désormais la 11e position avec le CS Hammam-lif (6 points), alors que l’ES Metlaoui qui court toujours derrière sa première victoire, reste coincée à la dernière place ex aequo avec l’US Tataouine (2 points chacun).

Samedi, l’US Monastir et le CS Sfaxien ont poursuivi leur mana a mano en tête du classement, grâce à leur victoire respective face à l’US Tataouine (3-0) et le CS Hammam-lif (1-0).

Le derby très attendu de la capitale, entre l’Espérance de Tunis (3e, 16 points) et le Club Africain (5e, 15 points) sera joué après le mondial des clubs auquel sera engagé le club sang et or, en tant que champion d’Afrique en titre.