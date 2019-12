Ligue 1: Calendrier des matches en retard de la phase aller

Le bureau fédéral de la fédération tunisienne de football a fixé mardi au cours de sa réunion hebdomadaire, le calendrier des matches en retard de la phase aller du championnat de Tunisie de la ligue 14 du football professionnel comme suit:

3ème journée aller:

ES Metlaoui – Sahel , samedi 21 décembre 2019

4e journée aller:

AS Soliman – Espérance ST, dimanche 5 janvier 2020

7e journée aller:

Espérance ST – Sahel, mardi 14, ou mercredi 15, ou 16 janvier 2020

9e journée aller:

Espérance ST – Club Africain, dimanche 19 janvier 2020

10e journée aller:

CS Chebba – Espérance ST, mardi 28, ou mercredi 29, ou jeudi 20 janvier 2020

ES Sahel – CS Sfaxien, mardi 28, ou mercredi 29, ou jeudi 20 janvier 2020

11e journée aller:

Espérance ST – US Monastir, mercredi 5 février 2020

NB: Les autres matches en retard des 7e et 10e journées seront fixés, dès que la CAF désignera les matches des coupes africaines inter-clubs.