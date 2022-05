Ligue 1 (Club africain): Montassar louhichi limogé

Le Club Africain a annoncé, mercredi, le limogeage de l’entraîneur de l’équipe première de football, Montassar Louhichi.

Son adjoint Lotfi Rousissi assurera l’intérim, apprend-t-on de même source.

Le Club africain, s’était incliné cet après-midi sur la pelouse du stade de Radès dans le clasico de la 5e journée play-off de la ligue 1 du football professionnel devant l’Etoile du Sahel (0-1), pour se retrouver 5e avec 7 points et quasi-out de la course au titre.

Les rouge et blanc comptent trois défaites lors des play-offs dont une lourde défaite essuyée lors de la 4e journée devant le CS Sfaxien (0-3).

