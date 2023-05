Ligue 1 (CSS-EST): L’algérien Boukouassa au sifflet pour le clasico en retard de la 5e journée play-off

Le Club sportif sfaxien croisera le fer ce mercredi à partir de 16h sur la pelouse du stade Taieb Mhiri de Sfax avec l’Espérance sportive de Tunis dans le clasico en retard de la 5e journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel.

Le match sera dirigé par un trio arbitral algérien conduit par Lotfi Boukouassa, lequel sera assisté à la VAR par le tunisien Walid Jeridi et Hassene Abdelaal.

En marge de ce clasico, le comité des supporters du Club sportif sfaxien s’est réuni avec les groupes des supporters du club pour passer en revue des récents développements en rapport avec les événements ayant émaillé les dernières rencontres, disputées à Radès, en championnat et en ligue des champions d’Afrique de football.

Les deux parties ont, à l’occasion de la réunion, convenu d’œuvrer en étroite collaboration pour maintenir l’ordre dans les gradins et doubler de vigilance pour éviter que des fouteurs de trouble ne s’immiscent parmi les supporters et être à l’origine d’actes de violence et de vandalisme.

