Ligue 1: Désignation des arbitres de la 12ème journée

Désignation des arbitres qui dirigeront les matches de la 12e journée du championnat de la ligue 1 du football professionnel, prévue ce mercredi à partir de 13H30.

Mercredi 6 avril:

Poule 1

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – US Tataouine arb: Amir Loussif

A Metlaoui

ES Metlaoui – CA Bizertin arb: Yousri Ben Ali

A Sfax:

CS Sfaxien – ES Hammam-Sousse arb: Youssef Srairi

A Hammam-lif:

CS Hammam-lif – Espérance ST arb: Badis Ben Salah

Poule 2

A Radès :

Club Africain – US Monastir arb: Oussema Razgallah

A Mahdia

AS Rejiche – Olympique de Béja arb: Oussema Ben Ishak

A Hammam-Sousse

ES Sahel – CS Chebba arb: Nidhal Letaief

A Soliman:

AS Soliman – ES Zarzis arb: Mejdi Belhaj Ali