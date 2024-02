Ligue 1 (play-off/play-out): La FTF dévoile le calendrier actualisé

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) a dévoilé mercredi le calendrier actualisé des play-offs et des play-outs du championnat de la Ligue 1 du football professionnel.

Voici le nouveau programme:

Play-off

1re journée : 05 et 06 mars

2e journée : 08 et 10 mars

3e journée : 16 et 17 mars

4e journée : 10 et 11 avril

5e journée : 13 et 14 avril

Play-out

2e journée : 10 et 11 février

3e journée : 17 et 18 février

4e journée : 23 et 24 février

5e journée : 02 et 03 mars

6e journée : 07 et 08 mars

7e journée : 13 et 14 avril

8e journée : 20 et 21 avril

9e journée : 27 et 28 avril