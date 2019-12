Programme de la 13e et dernière journée aller du championnat de Ligue 1 de football professionnel qui aura lieu le week-end prochain.

Samedi 28 décembre

14h00 Stade Tunisien – CS Hammam-Lif

US Ben Guerdane – US Monastir

Dimanche 29 décembre

14h00 AS Soliman – ES Metlaoui

CA Bizertin – US Tataouine

Club Sfaxien – CS Chebbien

Mardi 31 décembre

14h00 Espérance ST – JS Kairouan

Samedi 04 janvier 2020

14h00 ES Sahel – Club Africain